Впервые в Казахстане День учителя будет отмечаться 5 октября
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С этого года День учителя в Казахстане будет праздновать в тот же день, что и во всём мире – 5 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Сообщается, что в соответствии постановлением павительства празднование Дня учителя перенесли на 5 октября. Професиональный праздник синхронизировали со Всемирным днём учителей.
"В этот день в столице пройдет Республиканский съезд педагогов. В нем примут участие около 700 учителей со всех регионов страны. На площадках педагоги смогут поделиться передовыми опытами и международными практиками", - рассказали в министерстве.
Отмечается, что на сегодняшний день в сфере образования Казахстана трудится около 500 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.
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