Впервые в истории сразу два казахстанца вышли в финал чемпионата мира по карате
26 Октября, 19:30
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26 Октября, 19:3026 Октября, 19:30
527Фото: olympic.kz
Сразу два представителя сборной Казахстана по карате пробились в финал чемпионата мира, который проходит в Будапеште (Венгрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
За золотую медаль мирового первенства будут биться Кайсар Алпысбай (в весовой категории до 60 килограммов) и Молдир Жанбырбай (до 50 килограммов). Данный результат является историческим. Лучшим достижением команды на чемпионате мира ранее был один представитель в финале. Тогда Дархан Асадилов стал вторым.
За бронзовые медали сразятся казахстанцы Дидар Амирали (до 67 килограммов) и Софья Берульцева (свыше 68 килограммов).
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