Возврат преступных активов стал главной темой встречи генпрокуроров стран ШОС

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Сегодня в столице Казахстана состоялось 20-ое заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Главной темой встречи стал обмен опытом и обсуждение передовых практик и проблем при возврате преступных активов.

Участвовали генеральные прокуроры Кыргызской Республики, России, Таджикистана и Узбекистана, а также в онлайн формате генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китая, генеральный солиситор Индии и дополнительный генеральный прокурор Пакистана.

Генпрокурор Казахстана Берик Асылов отметил роль организации, прочно зарекомендовавшей себя авторитетной экспертной платформой по обсуждению мер, направленных на борьбу с транснациональной преступностью в регионе.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин подчеркнул важность сотрудничества между надзорными органами в целях защиты прав человека и реагирования на современные вызовы и угрозы.

Отмечено, что транснациональная экономическая преступность является глобальной угрозой, которая не только посягает на безопасность, но и подрывает стабильность, прозрачность и эффективность финансовых систем.

По данным международных экспертов, ежегодная разница в торговом обороте государств-членов ШОС с другими странами составляет порядка 675 миллиардов долларов США. Не исключено, что часть этих денежных потоков идет на криминальные цели, в том числе на финансирование терроризма и экстремизма.

Как отметил Берик Асылов, преступность ежегодно наносит непоправимый ущерб экономикам наших стран. Только тесное взаимодействие и совместная работа могут создать непреодолимую преграду подобным вызовам.

Шри Тушар Мехта рассказал о мерах, принимаемых в Индии, по противодействию транснациональным экономическим преступлениям.

Чжан Цзюнь - Генпрокурор Китая - проинформировал участников заседания о механизмах и инструментах, используемых в КНР по вопросам взыскания активов, полученных преступным путем и выведенных за границу.

О российском опыте в этой сфере также рассказал Генпрокурор Игорь Краснов.

С докладом о мерах по пресечению незаконного вывода денежных средств и других ценностей, добытых преступным путем и переводимых за границу, выступил Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.

О работе межведомственных комиссий по поиску и возврату активов, незаконно выведенных за рубеж, рассказали Курманкул Зулушев - Генпрокурор Кыргызской Республики, и Нигматилла Юлдашев, Генпрокурор Республики Узбекистан.

В рамках обсуждения делегаты были едины во мнении о необходимости наращивания партнерства правоохранительных органов государств-членов ШОС и объединения усилий в улучшении коммуникаций для эффективной работы по противодействию транснациональным экономическим преступлениям.