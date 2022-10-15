Возможный прототип Windows 12 случайно попал в сеть

Фото: Microsoft

Компания Microsoft на выставке Ignite 2022 случайно раскрыла прототип дизайна пользовательского интерфейса для следующей версии Windows, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Windows Central, Microsoft сейчас работает над следующей версией Windows, которую разработчики называют Next Valley. Компания планирует вернуться к трехлетнему циклу разработки операционных систем, поэтому следующую ОС вероятно мы увидим в 2024 году.

Видео: youtube.com/c/pomoshkorzh

Рабочий стол, по замыслу компании, должен стать более удобным и информативным, но при этом по-прежнему не перегруженным информацией.

Журналист Windows Central Зак Боуден воссоздал дизайн Next Valley, сделав новые элементы более различимыми.

Фото: Windows Central/Зак Боуден

Здесь очень хорошо видно, что панель задач визуально отделена от нижней части экрана и будто бы парит над обоями, в левом верхнем углу появится виджет с погодой, а системные значки (дата, время, заряд аккумулятора, уровень сигнала Wi-Fi) переместились с нижней правой части экрана вверх. По центру вверху размещена строка поиска.

По предположению журналиста, новый интерфейс лучше оптимизирован для сенсорного управления, без снижения удобства работы с мышью и клавиатурой. Работать будет одинаково комфортно на компьютере, ноутбуке и планшете, в том числе со складным дисплеем.