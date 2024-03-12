Возможные причины появления масляных пятен на Каспии назвали в министерстве

Вице-министр экологии РК Жомарт Алиев на брифинге в правительстве назвал возможные причины появления масляных пятен в Каспийском море, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее на поверхности воды Каспийского моря в районе села Аташ Тупкараганского района были обнаружены масляные пятна неизвестного происхождения.

Он сообщил, что существуют определенные точки забора анализа морской воды, которые прилегают непосредственно к Актау. Нарушений водно-фонового состояния самого моря не зафиксированы. При этом вице-министр не исключает несанкционированный сброс в море.

"Вблизи Актау находится наш морской порт и те корабли, которые приходят на рейд, вполне возможно, что был какой-то несанкционированный сброс. Однако ввиду того, что на сегодняшний день наш департамент экологии по Мангистауской области, по Атырауской области не наделен компетенцией по проверке иностранных судов, этот вопрос сейчас находится в юридической плоскости", - сказал вице-министр.

По его словам, вопрос будет отрабатываться вместе с пограничной службой и теми государственными органами, которые имеют право заниматься такими оперативными вещами.