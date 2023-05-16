Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Возможны задержки поездов - КТЖ начала масштабные ремонтно-путевые работы
КТЖ Сегодня, 18:36
84
Сегодня, 18:36
84
Фото: КТЖ

Возможны задержки поездов - КТЖ начала масштабные ремонтно-путевые работы

В компании КТЖ предупредили пассажиров о задержке поездов по нескольким направлениям из-за увеличения объёма работ по ремонту инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.

Масштабные работы ведутся в Атырауском, Актюбинском, Кызылординском, Костанайском, Павлодарском, Семейском и Алматинском регионах. 

"На участке Аршалы-Бабатай проводится сплошная смена рельсовых опор, замена стрелочных переводов. Комплексные ремонтные работы проводятся на участке Мойынты – Караганда – Астана. Здесь выполняется трудоёмкий этап ремонта – глубокая очистка загрязненного балласта, смена старых железобетонных шпал, восстановление целостности рельсовых плетей", - сообщили в компании. 

Ремонт проводят в круглосуточном режиме. Он необходим для обеспечения жизнедеятельности железной дороги, безопасности движения поездов, для своевременной подготовки инфраструктуры к перевозкам зерна и угля в осенне-зимний период. 

"В этом году запланированы работы по оздоровлению пути в объёме свыше 1,1 тысячи километров, предусмотрена замена свыше 108 тысяч шпал и 634 комплектов стрелочных переводов", - уточнили в КТЖ. 

Для проведения качественного ремонта КТЖ вводит временные ограничения скорости движения поездов, что влияет на соблюдение расписания пассажирских и грузовых составов. 

"Возможны задержки поездов сообщением Астана – Алматы, Алматы – Петропавловск, Шымкент – Астана, Жезказган – Алматы, Алматы – Уральск. Компания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы АО "НК "КТЖ".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:36
84
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх