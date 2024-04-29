Возместить ущерб пострадавшим от паводка жителям Костанайской области планируют до 15 мая

В трёх южных районах Костанайской области – Аркалыке, Амангельдинском и Жангельдинском – срок приёма заявлений на компенсацию ущерба от паводка завершён. В Карасуском, Костанайском районах и Костанае он истекает 5-6 мая, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Работайте день и ночь, но ускорьте выплаты"

Жители старого района Костаная "Колёсные ряды", который наиболее пострадал от разлива реки Тобол, говорят, что комиссии посещали их дома четыре раза.

"До полуметра вода стояла в доме. Обои все пострадали, двери. Все отсырело, ещё стенка лопнула несущая, фундамент подмыло. Видать, течение такое сильное было. По поводу мебели я не знаю, как они будут оценивать, мне сказали, что исходя из среднерыночной цены. Но лучше бы вызвали мебельщиков, которые посчитали, сколько стоит сделать такую новую мебель. Она же вся была под заказ сделана, индивидуально под каждую комнату", - говорит житель Костаная Олег Демиденко.

Костанаец Александр Ситников ни на день не покидал свой дом, даже когда он ушёл под воду. Разбил палатку на крыше гаража и караулил, чтобы мародёры не зашли. Теперь вынес мокрые вещи на улицу и сушит то, что еще можно спасти.

"Затопило всё. Это не пожар, который уничтожает твоё имущество полностью. Отмываем, высушиваем, что можно. Никто не ожидал, что будет такая вода. Я все три наводнения помню: в 1986, 1994 и 2000-м годах здесь жил. Тогда вода доходила только чуть-чуть до домов. Но в этом году прям катаклизмы. Надеюсь, возместят по максимуму. Сначала приходили оценивали ущерб по категориям, потом по имуществу была комиссия, затем независимая оценка по имуществу, а последняя – по оценке дома, которая должна посчитать, сколько за него вообще заплатят", - рассказывает Александр Ситников.

В Управлении финансов региона сообщили, что в районные и городские комиссии по возмещению ущерба поступило более 2 000 заявлений.

Выплачивать деньги пострадавшим будут после того, как сделают акт оценки и техническое обследование домов, мебели, бытовой техники и скота. На то, чтобы сообщить об ущербе, у жителей региона есть 30 дней со дня объявления ЧС.

Заявление обещают рассмотреть в течение 15 рабочих дней, ещё 10 дней потребуется на то, чтобы провести оценку ущерба, нанесённого паводком. Расходы по проведению независимой оценки акимат берёт на себя. Как только все документы будут готовы, деньги из областного бюджета поступают на счёт пострадавшего в течение трех дней.

Но аким области Кумар Аксакалов поручил своим подчинённым ускорить бюрократическое колесо и "работать день и ночь, привлекать дополнительных сотрудников". Поэтому ориентировочно до 15 мая все выплаты населению должны быть произведены. На это в бюджете региона заложено 2,4 млрд тенге. Деньги пойдут в том числе и на единовременные социальные выплаты, восстановление дорог и электроснабжения в пострадавших от большой воды населённых пунктах.

Львиная доля средств на работы по инфраструктуре пойд\ёт на затопленный Аркалык. Это 880 млн тенге, 419 млн – на Костанайский район, 300 млн - на областной центр Костанай.

"Костанайской области были выделены 405 млн тенге из чрезвычайного резерва правительства. Это первый транш, он пошёл на приобретение 30 квартир в Аркалыке для населения. Что касается домов, то обследован 971 жилой объект. Восстановить можно 615 домов, после того, как будет готова оценка, людям выплатят сумму ущерба. 356 домов, по нашим данным, уже не восстановить, поэтому населению возведут новые дома, либо будут выкупать уже построенное жильё", - сообщила заместитель руководителя Управления финансов Алма Жусупова.

Много вопросов у пострадавших по поводу подтопленных дачных массивов. Для 186 костанайцев дачный домик был единственным жильём. В Управлении финансов заверили, что в данном случае людей без крыши над головой не оставят. Даже в случае, если на дачный дом нет никаких документов. Но с оговоркой: покупать или строить новые дома будут не дороже, чем утверждённый типовой проект.

"Мы сейчас уточняем списки тех, кто проживал в дачных массивах на постоянной основе. Как только будут полные данные, единовременную компенсацию этим людям выплатят из средств общественного фонда "Көмек.kst".

Что касается единовременной соцпомощи, то от пострадавших жителей Костанайской области поступило более 3 300 заявлений. По 1779 из них выплачено уже более 650 млн тенге.

Миллионы за погибший скот

Костанайская область одна из первых в стране, которая начинает выплаты за погибший во время паводков скот. Подавляющее большинство заявлений поступило из Амангельдинского, Жангельдинского районов и Аркалыка. По подсчётам комиссий, в большой воде утонуло 981 сельскохозяйственное животное. Оценка и оплата по 780 головам уже произведена. Из бюджета области на возмещение потрачены 113 млн тенге.

Много опасений у пострадавшего населения было по поводу того, заплатят ли за скот, если труп его найти не удалось. Но власти успокоили: по алгоритму, разработанному министерством сельского хозяйства, если животное числится в базе "Идентификация сельскохозяйственных животных", возмещение будет вне зависимости от наличия трупа скота и бирки на нём. Если нужно, даже готовы привлекать трёх свидетелей, которые подтвердят, что скот у сельчанина был. Если погибшее животное не имеет бирку, либо отсутствует в специальной базе, компенсация все равно будет и выплачивается за счет иных источников.

Заплатят ли бизнесу?

Ущерб от весенних паводков костанайскому бизнесу ещё более внушительный. По предварительным данным, речь идёт о сумме в 4,6 млрд тенге.

"В соответствии с правилами возмещения ущерба создана региональная комиссия при областном акимате, которую возглавляет заместитель акима Костанайской области. На сегодня обратились в районные и городские акиматы 97 субъектов бизнеса. В основном, это представители сферы торговли. Если по категориям, то это малый и микробизнес. Плюс два субъекта среднего бизнеса и два крупного. Наибольшее число пострадавших предпринимателей зарегистрированы в Костанае и Костанайском районе за счёт того, что в областном центре затопило крупный гипермаркет, ресторан, базы отдыха, теннисный центр", - отметил руководитель отдела Управления предпринимательства региона Талгат Саламатов.

Механизм возмещения ущерба предпринимателям включает в себя два этапа. Сначала бизнес обращается в районную или городскую комиссию с заявлением. Та выезжает на место и фиксирует факт подтопления. Предприниматель зазывает независимую оценку и техобследование помещения, за услуги платит областной акимат. Затем пакет документов направляют в региональную комиссию, которая и будет решать вопрос выплаты компенсаций.

Возмещению подлежит движимое, недвижимое имущество и оборудование, а также товарно-материальные ценности. Что касается последних, доказать объём ущерба по ним сложнее. К примеру, это могут быть испорченные продукты питания в магазинах. Но в управлении предпринимательства сообщили, что в правилах возмещения есть формулы расчёта, налоговые органы будут смотреть на оборот бизнеса и сданные им декларации.

"Задача стоит в максимально короткие сроки все заявления рассмотреть, но с учётом того, что оценка будет проводиться, это займет какое-то время. В целом, эти комиссии у нас будут действовать до ноября. Мы надеемся, что вопрос компенсации удастся решить раньше этого срока", - сообщил Талгат Саламатов.

В помощь – общественный штаб

В дни паводков в регионе активно работали не только спасатели и власти, но и общественный штаб. Он начал свою деятельность с 14 апреля. Основная задача – провести разъяснительную работу с пострадавшим населением, чтобы не было паники и искаженной информации. Возглавлять штаб доверили председателю областного совета ветеранов Батырбеку Ахметову. К работе подключили также депутатов маслихатов, активную молодёжь, общественников, предпринимателей, религиозных деятелей, юристов и финансистов.

"Мы провели уже более 130 встреч с населением, проконсультировали 1 600 человек. И составили топ вопросов, что волнуют пострадавших от паводков. В частности, людей волнуют вопросы предоставления денег на восстановление, ремонт недвижимости. Это понятно, жилищный вопрос всегда первостепенный. Также люди интересовали выплатой единовременной социальной помощи, оформлением утерянных документов на недвижимость, сроки подключения электроэнергии, газа, восстановления сотовой связи, а также размытых автодорог и нормального транспортного сообщения", - рассказал руководитель областного общественного штаба Батырбек Ахметов.

Что касается работы по приёму, хранению и распределению гуманитарной помощи, то здесь координацию осуществляет Управление по делам религий региона.

В Костанайской области открыты пять специальных мест по выдаче гуманитарной помощи. Сбор её проводят в Костанае, а затем направляют в пострадавшие районы, где действует режим ЧС.