Дожди с грозами и усиление ветра обещают казахстанцам в воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", 2 июня на большй части территории страны ожидаются дожди с грозами, днём на востоке сильный дождь. И только на юге страны под влиянием антициклона сохранится погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра, на севере, юго-западе в ночные и утренние часы – туман.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, в центре, на северо-востоке Туркестанской, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на севере, западе, юге Актюбинской областей сохраняется, на юге Карагандинской области и области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

В пустынных районах Туркестанской, на западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северный, днем на юге области порывы 15 м/с.

Днём на юге области Абай ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. В Семее днём ожидается гроза, ветер северо-восточный порывы 15 м/с.

Улытау ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается гроза, туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются гроза. Ветер юго-западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днём порывы 15-20 м/с.

Днём на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Днём на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В центре, на северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днём ожидается гроза, ветер юго-восточный порывы 15 м/с.

Днём на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Алматы во второй половине дня ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 13 м/с. В Конаеве во второй половине дня ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 15 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе 18 м/с.

На западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго- восточный днем на юге, севере, востоке области 15-20 м/с. На западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на северо-западе Мангистауской области ожидается туман.

В Астане ночью и утром ожидается гроза.

Днём на севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.