Восстановление удостоверения личности подорожает в Казахстане

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В Казахстане планируют увеличить стоимость процедуры повторного восстановления удостоверения личности, передает BaigeNews.kz.

Такую норму одобрили сенаторы на пленарном заседании палаты, когда рассмотривали законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" и Закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

Согласно поправкам, получение нового документа обойдётся дороже, если гражданин обратился за восстановлением утраченного документа от двух и более раз в течение одного календарного года с момента первичной утраты документа.

Также сенаторы утвердили снижение госпошлины за выдачу паспорта несовершеннолетним с 8 МРП до 4 МРП и введение дифференцированных ставок госпошлины за выдачу паспорта в зависимости от количества его листов.

Напомним, за выдачу паспорта гражданина РК объёмом 22 страницы нужно будет платить 4 МРП, за документ в 36 страниц – 8 МРП, паспорт с 48 страницами обойдётся в 12 МРП.