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министерство энергетики РК Сегодня, 00:08
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Сегодня, 00:08
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Фото: министерство энергетики РК

Восстановлена работа Балхашской ТЭЦ после аварии

Работа Балхашской ТЭЦ после произошедшей аварии восстановлена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Kazakhmys Holding".

Сообщалось, что 15 июня в 16:20 на Балхашской ТЭЦ, принадлежащей ТОО "Казахмыс Энерджи", произошло повреждение секционного выключателя, вследствие чего обесточилось распределительное устройство 10 кВ с потерей собственных электрических нужд. Отключились три котла и три турбины. 

"Персонал станции принял меры по переключению потребителей физических и юридических лиц на резервное питание. Переключение заняло от 5 до 10 минут. В дальнейшем после проведения переключений персонал станции принял все меры по восстановлению работы станции с единой энергетической системой Казахстана. В настоящее время Балхашская ТЭЦ работает в штатном режиме, авария устранена, нагрузка восстановлена", — указывается в сообщении Kazakhmys Holding.

По данным Минэнерго, расследование технологического нарушения будет проведено с участием территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области.

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Сегодня, 00:08
283
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