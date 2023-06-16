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Восстановлена работа Балхашской ТЭЦ после аварии
Работа Балхашской ТЭЦ после произошедшей аварии восстановлена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Kazakhmys Holding".
Сообщалось, что 15 июня в 16:20 на Балхашской ТЭЦ, принадлежащей ТОО "Казахмыс Энерджи", произошло повреждение секционного выключателя, вследствие чего обесточилось распределительное устройство 10 кВ с потерей собственных электрических нужд. Отключились три котла и три турбины.
"Персонал станции принял меры по переключению потребителей физических и юридических лиц на резервное питание. Переключение заняло от 5 до 10 минут. В дальнейшем после проведения переключений персонал станции принял все меры по восстановлению работы станции с единой энергетической системой Казахстана. В настоящее время Балхашская ТЭЦ работает в штатном режиме, авария устранена, нагрузка восстановлена", — указывается в сообщении Kazakhmys Holding.
По данным Минэнерго, расследование технологического нарушения будет проведено с участием территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области.
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