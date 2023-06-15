Крупная авария произошла на ТЭЦ в Балхаше

Фото: пресс-служба Минэнерго

На Балхашской ТЭЦ произошло полное снижение генерации, передаёт BaigeNews.kz.

"В 16:22 на Балхашской ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи" произошло повреждение секционного выключателя, вследствие чего обесточилось распределительное устройство 10 кВ с потерей собственных электрических нужд. Отключились три котла и три турбины. Генерация ТЭЦ снижена со 110 до 0 МВт", - сообщили в министерстве энергетики.

В 17:10 начаты операции по развороту электростанции. Пока в работе один котёл и одна турбина.

Расследование технологического нарушения будет проведено с участием территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области.