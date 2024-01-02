Восстанавливаемся после новогоднего застолья: пять советов от экспертов

Новогодняя ночь прошла. Салаты съедены. Вместе с праздником в вашу жизнь пришли новые килограммы. Редакция BaigeNews.kz собрала самые полезные советы, как восстановиться после обильного застолья.

Первое. Откажитесь от употребления алкоголя. Врачи понимают, что многие привыкли отмечать Новый год на протяжении всех праздничных дней. Однако организм не успевает переработать выпитое несколькими часами ранее. Полезно первого января будет съесть что-нибудь из кисломолочных продуктов или ограничиться крепким бульоном. Так вы снизите интоксикацию организма.

Второе. Пейте больше воды. Один стакан сразу после пробуждения поможет пищеварению и работе прочих систем организма. Кроме того, вода поддерживает нормальную температуру тела и способствует выведению токсинов.

Третье. "Ешь, иначе испортится" - как часто слышим мы эту фразу. Советуем отказаться от переедания. Срок годности салатов недолог. К тому же так вы минимизируете риски возможного пищевого отравления. Лучше посвятить свободное время работе над собой. Начать можно с простой зарядки по утрам, повышая нагрузку постепенно. За два-три дня вы вернете тонус мышцам.

Четвертое. Звучит странно, но одна новогодняя ночь способна сбить режим сна на долгое время. Это чревато усталостью, которая может негативно сказаться на работе. Не забывайте, что к трудовой деятельности мы приступаем уже третьего января. Вернуть себя в привычные часы нужно максимум за пару дней. Для этого откажитесь от напитков содержащих кофеин после обеда, не ешьте цитрусовых и постарайтесь не использовать гаджеты.

Пятое. Чтобы успешно приступить к работе постарайтесь запастись багажом позитивных эмоций. Психологи советуют начать планирование. Это поможет распределить силы на неделю и сфокусироваться на самых важных задачах. Важно делать перерывы, пусть это будет пятиминутный выход за кофе или пара прослушанных в наушниках песен. Такие действия снизят стресс. Так же помогут войти в колею приятные ритуалы. Подойдет все, что может вызвать у вас радость.

Итог. Следовать этим советам нужно осознанно и ни в коем случае не заставлять себя. Иначе вы лишь испортите себе настроение, не добившись результата. А впереди каждого из нас ждет целых 366 дней, полных чудес и счастья. Не стоит забывать, что 2024-й год будет високосным. В такие времена всегда происходят удивительные вещи. Используйте его для старта к большому успеху.