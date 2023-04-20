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grani.la.lv Сегодня, 13:54
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Сегодня, 13:54
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Фото: grani.la.lv

Восемь серийных интернет-мошенников задержали полицейские Карагандинской области

По данным полиции, с начала года в области зарегистрировано 508 фактов интернет-мошенничества, задержано 8 человек  совершавших многократные интернет-мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Polisia.kz

Так, в производстве полиции Осакаровского района находятся 12 уголовных дел, возбужденные по статье 190 УК РК "Мошенничество".

"Подозреваемый путём обмана и злоупотребления доверием, используя информационную систему, оформлял онлайн-кредиты на жителей поселка Осакаровка. Общий материальный ущерб составил около 12 миллионов тенге. Проведенными специальными оперативно-розыскными мероприятиями задержан 25-летний подозреваемый, который дал признательные показания. В отношении него выбрана мера пресечения в виде "содержание под стражей", – сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин. 

Кроме того, по подозрению в совершении девяти фактов мошенничества задержан 24-летний мужчина. Сумма причиненного ущерба составила более 7 миллионов тенге. 

Есть факт, когда в УП Абайского района обратился 53-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный, позвонив на телефон, представился сотрудником банка, под предлогом застраховать счёт завладел деньгами в сумме более 10 миллионов тенге. В настоящее время полицейские устанавливают личность мошенника.

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Сегодня, 13:54
146
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