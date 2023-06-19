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Восемь преподавателей с поддельными дипломами работали в Мангистау
Прокуратура выявила в колледжах Мангистауской области сотрудников, работающих с поддельными дипломами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областную прокуратуру.
Проверка выявила восемь фактов использования поддельных дипломов в регионе, из них в колледжах Актау работали – пятеро преподавателей, а в Каракиянском районе – трое.
"К примеру, один из правонарушителей на протяжении двух лет работал с поддельным дипломом в Каракиянском профессиональном колледже преподавателем по организации питания. Судом Каракиянского района он был привлечён к уголовной ответственности по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан - "Использование заведомо подложного документа", с назначением наказания в виде 30 часов общественных работ", сообщили в прокуратуре.
Два других преподавателя этого же колледжа уволены. По четырём эпизодам досудебное расследование органами полиции прекращено по акту амнистии. По одному факту досудебное расследование продолжается.
Отмечается, что в 2022 году прокуратура зарегистрировала 14 уголовных дел по схожим фактам. Ведомство продолжает работу в этом направлении.
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