Восемь преподавателей с поддельными дипломами работали в Мангистау

Прокуратура выявила в колледжах Мангистауской области сотрудников, работающих с поддельными дипломами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областную прокуратуру.

Проверка выявила восемь фактов использования поддельных дипломов в регионе, из них в колледжах Актау работали – пятеро преподавателей, а в Каракиянском районе – трое.

"К примеру, один из правонарушителей на протяжении двух лет работал с поддельным дипломом в Каракиянском профессиональном колледже преподавателем по организации питания. Судом Каракиянского района он был привлечён к уголовной ответственности по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан - "Использование заведомо подложного документа", с назначением наказания в виде 30 часов общественных работ", сообщили в прокуратуре.

Два других преподавателя этого же колледжа уволены. По четырём эпизодам досудебное расследование органами полиции прекращено по акту амнистии. По одному факту досудебное расследование продолжается.

Отмечается, что в 2022 году прокуратура зарегистрировала 14 уголовных дел по схожим фактам. Ведомство продолжает работу в этом направлении.