Восемь акимов оштрафовали в Жетысу

8 акимов сельских округов Кербулакского района Жетысу привлекли к административной ответственности за создание искусственного дефицита пастбищных земель, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, их наказали за приписки и искажение статистических данных по части 1-й статьи 499 Кодекса об административных правонарушениях РК. Нарушение порядка представления административных данных прдусматривает штраф на должностных лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей.

"Они искусственно увеличивали в статистических отчетах количество животных крестьянских хозяйств частного сектора. В результате искажалась реальная картина потребности пастбищных земель на 75 тысяч гектаров", — рассказали в прокуратуре области Жетысу.

В рамках рассмотрения акта прокурорского надзора акимат района начал работу по пересмотру ранее утверждённого плана по управлению пастбищами.

Почти 120 земельных участков стоимостью 690 миллионов тенге вернули государству в ВКО с начала года, в том числе 101 участок неиспользуемых пастбищ общей площадью 37 тысяч гектаров стоимостью более 430 миллионов тенге.

Ранее жители Карагандинской области пожаловались на нехватку земель для выпаса скота. Дефицит пастбищных земель в регионе составил более миллиона гектаров.