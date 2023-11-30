Восемь акимов оштрафовали в Жетысу
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8 акимов сельских округов Кербулакского района Жетысу привлекли к административной ответственности за создание искусственного дефицита пастбищных земель, передаёт BaigeNews.kz.
В частности, их наказали за приписки и искажение статистических данных по части 1-й статьи 499 Кодекса об административных правонарушениях РК. Нарушение порядка представления административных данных прдусматривает штраф на должностных лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей.
"Они искусственно увеличивали в статистических отчетах количество животных крестьянских хозяйств частного сектора. В результате искажалась реальная картина потребности пастбищных земель на 75 тысяч гектаров", — рассказали в прокуратуре области Жетысу.
В рамках рассмотрения акта прокурорского надзора акимат района начал работу по пересмотру ранее утверждённого плана по управлению пастбищами.
Почти 120 земельных участков стоимостью 690 миллионов тенге вернули государству в ВКО с начала года, в том числе 101 участок неиспользуемых пастбищ общей площадью 37 тысяч гектаров стоимостью более 430 миллионов тенге.
Ранее жители Карагандинской области пожаловались на нехватку земель для выпаса скота. Дефицит пастбищных земель в регионе составил более миллиона гектаров.
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