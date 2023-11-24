Земельные участки на 690 млн тенге вернули государству в ВКО

В ВКО с начала года государству возвращено почти 120 земельных участков стоимостью 690 млн. тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

"С начала года органами прокуратуры ВКО в собственность государства возвращены 119 земельных участков площадью 40 тыс. га стоимостью 690 млн. тенге. В том числе 101 участок неиспользуемых пастбищ общей площадью 37 тыс.га стоимостью более 430 млн.тенге", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, местным исполнительным органом в текущем году своевременно не проведены 16 конкурсов по предоставлению земельных физическим и юридическим лицам права временного возмездного землепользования земельными участками.

За указанные нарушения по акту надзора прокуратуры района руководитель отдела земельных отношений акимата привлечен к административной ответственности по ст.137 Кодекса об административных правонарушениях. Постановлением суда района Самар от 27 октября 2023 года ему наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 1,1 миллиона тенге.