Воров задержали на кладбище в Жамбылской области

Кладбищенских воров задержали с поличным в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Участковые инспекторы Жамбылского районного отдела полиции заподозрили 31 и 34-летнего жителей Тараза в краже могильных оградок. В момент задержания они как раз пытались снять ограждение с могилы.

Во время допроса мужчины признались, что планировали сдать награбленное в пункт приёма металлолома.

В багажниках автомобилей Volkswagen Golf-3 и ВАЗ-2109, принадлежащих задержанным, обнаружены металлические оградки и специальное устройство, чтобы их срезать.

По факту проводится досудебное расследование. В отношении мужчин применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям.



