Воров задержали на кладбище в Жамбылской области
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Кладбищенских воров задержали с поличным в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Участковые инспекторы Жамбылского районного отдела полиции заподозрили 31 и 34-летнего жителей Тараза в краже могильных оградок. В момент задержания они как раз пытались снять ограждение с могилы.
Во время допроса мужчины признались, что планировали сдать награбленное в пункт приёма металлолома.
В багажниках автомобилей Volkswagen Golf-3 и ВАЗ-2109, принадлежащих задержанным, обнаружены металлические оградки и специальное устройство, чтобы их срезать.
По факту проводится досудебное расследование. В отношении мужчин применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям.
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