Вопросы застройки вокруг аэропортов обсуждают в Казахстане

Вопросы по регулированию и контролю строительства на приаэродромной территории с учетом требований безопасности полетов обсудили в Министерстве транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Министр транспорта Марат Карабаев подчеркнул важность системного подхода и координации усилий всех заинтересованных сторон. Для обеспечения безопасности полетов он поручил разработать механизмы, обеспечивающие прозрачность и строгий контроль хода строительных процессов вблизи казахстанских аэропортов.

Местным исполнительным органам в ходе совещания было указано о необходимости взять на особый контроль и принять меры по устранению ранее возведенных строений на приаэродромной территории.