Вопросы застройки вокруг аэропортов обсуждают в Казахстане
Сегодня, 10:23
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Сегодня, 10:23Сегодня, 10:23
53Фото: gov.kz
Вопросы по регулированию и контролю строительства на приаэродромной территории с учетом требований безопасности полетов обсудили в Министерстве транспорта, передаёт BaigeNews.kz.
Министр транспорта Марат Карабаев подчеркнул важность системного подхода и координации усилий всех заинтересованных сторон. Для обеспечения безопасности полетов он поручил разработать механизмы, обеспечивающие прозрачность и строгий контроль хода строительных процессов вблизи казахстанских аэропортов.
Местным исполнительным органам в ходе совещания было указано о необходимости взять на особый контроль и принять меры по устранению ранее возведенных строений на приаэродромной территории.
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