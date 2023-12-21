Вопросы распределения водных ресурсов обсуждает Казахстан с Китаем
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Министерство водных ресурсов и ирригации РК ведёт переговоры с Китаем по 20 рекам, включая Иртыш, Или и Эмель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.
Сообщается, что в настоящее время работает специально созданная группа по вопросу распределения воды между Казахстаном и Китаем. Интересы нашей страны представляют 20 человек.
Стороны пришли к единому мнению по ряду статей соглашения по вопросу распределения воды.
"У Казахстана и Китая есть общая река Хоргос. Вдоль реки, которая разделяет два государства, совместно с Китаем был построен общий гидротехнический объект. Его работа на 100% автоматизирована, а его шлюзы спроектированы таким образом, что вода течет одинаково по обе стороны границы. Когда одна сторона хочет изменить объем поступающей через шлюз воды, другая сторона автоматически получает такое же количество воды. По этому образцу была проведена реконструкция объекта вдоль реки Сумбе. Также имеется соглашение о строительстве общего объекта на реке Улкен Уласты в Восточно-Казахстанской области", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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