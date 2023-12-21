Вопросы распределения водных ресурсов обсуждает Казахстан с Китаем

Министерство водных ресурсов и ирригации РК ведёт переговоры с Китаем по 20 рекам, включая Иртыш, Или и Эмель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.

Сообщается, что в настоящее время работает специально созданная группа по вопросу распределения воды между Казахстаном и Китаем. Интересы нашей страны представляют 20 человек.

Стороны пришли к единому мнению по ряду статей соглашения по вопросу распределения воды.