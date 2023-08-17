Вопросы продбезопасности обсудил Токаев с главой МСХ Саудовской Аравии

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдулрахмана аль-Фадли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе его переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии.

"Во время моего последнего визита в Джидду состоялась встреча с Наследным принцем Мухаммедом бен Салманомом Абдельазизом Аль Саудом. Мы договорились о тесном сотрудничестве и дальнейшем укреплении отношений между нашими странами. Наши взаимные договоренности уже получили практическое воплощение и последовательно исполняются", – сказал президент.

В свою очередь, Абдулрахман аль-Фадли поблагодарил главу нашего государства за тёплый приём и гостеприимство, а также подтвердил приверженность наследного принца расширению взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

В своём выступлении министр уделил особое внимание вопросам продовольственной безопасности.

"Продовольственная безопасность на сегодняшний день является большой проблемой для всего мира. Мы искренне верим, что Казахстан имеет все возможности стать ключевым игроком в данной области", – отметил Абдулрахман аль-Фадли.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества и перспективы взаимодействия в сельскохозяйственной и туристической сферах.