Вопросы обеспечения безопасности питьевой воды в регионах находятся на контроле Минздравоохранения

С начала паводка в подтопленных зонах отобрано 7 616 проб питьевой воды из централизованных водоисточников, передает BaigeNews. Случаев острых кишечных инфекций, вирусного гепатита "А" в эвакопунктах не зарегистрировано.

"В рамках противоэпидемических и профилактических мероприятий по недопущению отравлений и инфекционных заболеваний во всех регионах органами санитарно-эпидемиологической службы усилен контроль за объектами источников водоснабжения, проводится отбор проб воды и исследование санитарно-химических и микробиологических показателей", - сказала официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева на брифинге на площадке СЦК.

Медицинские организации в пострадавших от паводка областях работают в штатном режиме. Для обеспечения доступности всех видов медицинской помощи усилена работа служб скорой медицинской помощи, приемных пунктов стационаров и поликлиник. Созданы специальные мобильные бригады, которые при необходимости выезжают на пункты временного размещения.

В пунктах временного размещения, где организованы круглосуточные медицинские посты, привлечено более 1 тыс. медицинских работников, в том числе 244 врача, а также 80 психологов.