Вопрос решён только на 50 процентов: Глава Минцифры оценил качество интернета в Астане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин поручил операторам сотовой связи впредь заранее согласовывать со стройкомпаниями зоны для установки базовых станций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.

Как отметили в МЦРИАП, в прошлом году министерство совместно с акиматом Астаны определили 67 жилых комплексов, где наблюдалось отсутствие связи или низкая скорость интернета.

"На сегодняшний день достигнута договоренность с жителями 62 ЖК, а в остальных пяти домах всё ещё проживают те самые радиофобы", - сообщили в МЦРИАП.

Отмечается, что в районе ЖК Манхэттен скорость мобильного интернета по каждому оператору выросла в среднем в 8-10 раз, а в районе ТРЦ "Хан Шатыр" уже установлены базовые станции по 11 локациям (ЖК Самрук Towers, ЖК Семь палат, Анет баба 13/3, ЖК Онер-2, ЖК Онер, Е-128 7 строение, ЖК "Акку", Мухамедханова 20, Мухамедханова 19А, ЖК Smart city, ЖК Greenline Qurmangazy).

"Здесь вопрос решен только на 50 процентов. Успокаиваться еще рано, поэтому надо быстрее решить этот вопрос. Жители платят за услугу не государству, а именно вам, операторам. В будущем чтобы таких проблем не было, строительным компаниям при согласовании архитектурных работ, надо сразу определять зоны для установки базовых станций. Мы этот вопрос уже обсуждали, поэтому эту работу надо усилить", - отметил Багдат Мусин.

Также в министерстве сообщили, что по проспекту Туран (ЖК Sezim Qala, ЖК Ак Дидар) была возможность возвести антенно-мачтовое сооружение, и до конца февраля 2024 года планируется завершить электромонтажные работы. После этого операторами связи будет произведён монтаж оборудования, что должно сказаться на улучшении качества связи в этом районе.

Отмечается, что управление цифровизации столицы оказывает содействие в процессе завершения электромонтажных работ.

"Совместно с акиматом в рамках Дорожной карты мы уже установили 20 антенно-мачтовых сооружений, что поспособствует улучшению качества интернета и связи по Астане",- отметил министр.

В министерстве также сообщили, что с учётом предыдущих недочётов, возникших при планировании сетей связи, и последующими проблемами с качеством связи на левом берегу столицы планируется, что мачтовые сооружения будут строиться заранее с учётом развития города и ростом потребления интернет-трафика.