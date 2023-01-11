"Вопрос на особом контроле"- МИД о пропавших в "золотом треугольнике" казахстанцах

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Двое граждан Казахстана попали в трудовое рабство в так называемом "золотом треугольнике" в Юго-Восточной Азии, передаёт BaigeNews.kz. Официальный представитель МИД Айбек Смадияров рассказал, что в последний раз они выходили на связь с посольством в Таиланде в конце декабря прошлого года. Родители парней тоже обратились в МИД с просьбой найти их сыновей.

"Что можем сказать. Это не первый случай. Вы все помните прекрасно, несколько месяцев назад наша одна гражданка попала в такую же ситуацию. Мы всей страной помогали ей выехать оттуда. Сейчас ситуация непростая, там нужно содействие не только госорганов, но и неправительственных организаций. Это не первый случай. Там не только граждане Казахстана. А с разных стран. Поэтому вопрос требует комплексного решения. Тем не менее вопрос на особом контроле у нашего посольства в Таиланде. Консул разговаривал с этими ребятами. Пока они не выходили на связь в этом году, надеемся, что вопрос решится положительно", - сказал А. Смадияров в кулуарах заседания Правительства.



МИД предупреждает, что прежде чем выезжать за рубеж на работу, нужно внимательно изучить все контракты.