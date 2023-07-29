Вооружённого мужчину задержали в Актау

Фото: ДП Мангистауской области

Сотрудники управления по противодействию экстремизма Мангистауской области задержали 23-летнего гражданина, у которого при личном обыске из барсетки обнаружили и изъяли предмет, похожий на боевой пистолет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Также при обыске автотранспортного средства марки Kia Sportage обнаружены и изъяты патроны марки "РАК" калибра 9 миллиметров в количестве 60 штук. В этот же день в ходе проведения обыска по месту жительства задержанного в спальной комнате обнаружили и изъяли травматический пистолет без названия в количестве штуки; патроны марки "РАК" калибра 9 миллиметров в количестве 720 штук; патроны марки "Барнаул" в количестве 40 штук; патроны марки "Гром" в количестве 30 штук; патроны 12-го калибра в количестве шести штук; патроны с надписью "10Х24" в количестве 18 штук", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Факт произошедшего зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции города по части 2 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан

"В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Назначены ряд соответствующих экспертиз, а также вышеуказанное авто водворено на штрафную стоянку", — добавили в пресс-службе ведомства.