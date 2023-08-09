Вооруженных вымогателей задержали полицейские в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

26 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП ДП ВКО получена информация, что двое жителей Усть-Каменогорска вымогают деньги у горожанина.

Получив сигнал, стражи порядка незамедлительно приступили к проверке, в ходе которой совместно с спецподразделением Нацгвардии провели успешное задержание фигурантов, ими оказались мужчины, 1998 и 1997 годов рождения.

Как выяснилось, подозреваемые, преследуя свой преступный умысел в совершении вымогательства, для устрашения насильно вывозили потерпевшего за город. В результате своих преступных действий завладели двумя IPhone 14 Pro, 800 тысячами тенге и автомашиной Mеrcedes-Benz.

Задержанные признались в содеянном, изъяты 400 тысяч тенге.