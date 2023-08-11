Волонтёры собрали восемь тонн мусора на набережной в Астане

Субботник провели на набережной реки Есиль в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Волонтёры, взяв в руки лопаты-грабли и мешки, шли вдоль берега реки, собирая мусор. Они собрали более восьми тысяч килограммов мусора. В акции приняли участие свыше 50 волонтёров молодёжного ресурсного центра "Астана жастары".