Волонтёры собрали восемь тонн мусора на набережной в Астане
Сегодня, 00:30
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Сегодня, 00:30Сегодня, 00:30
60Фото: акимат Астаны
Субботник провели на набережной реки Есиль в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.
Волонтёры, взяв в руки лопаты-грабли и мешки, шли вдоль берега реки, собирая мусор. Они собрали более восьми тысяч килограммов мусора. В акции приняли участие свыше 50 волонтёров молодёжного ресурсного центра "Астана жастары".
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