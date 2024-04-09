Волонтёры помогают бороться с последствиями наводнения

Сегодня в пострадавших от паводков регионах неоценимый вклад в борьбу с последствиями наводнения вносят волонтёры. Они участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи, информационном оповещении населения, организации горячего питания для спасателей и населения, укреплении дамб и наполнении мешков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил директор молодёжного ресурсного центра Костанайской области Абай Дуйсеков, во всех регионах области сформированы и задействованы волонтёрские отряды. По области задействовано около трёх тысяч волонтеров, которые принимают активное участие в противопаводковых мероприятиях, эвакуации населения и раздаче гуманитарной помощи.

Работу волонтёров в регионах координируют Молодёжные ресурсные центры.

"В Костанае более 1 240 волонтёров участвуют в сборке и развозке матрасов, подушек, простыней и другой гуманитарной помощи в эвакуационные пункты, в организации горячим питанием, наполнении мешкотар песком и укреплении дамб", - сообщил Абай Дуйсеков.

Кроме того, волонтёры проводят подворовой обход улиц с целью предупреждения об эвакуации.

"Волонтёры из городов и районов Костанайской области оказали оперативную помощь жителям Тобыла Костанайского района в противопаводковых работах. 7 апреля в Тобыл приехали 200 волонтёров из Мендикаринского района, 100 - Алтынсаринского, 50 - Федоровского, 70 – из Рудного. 8 апреля 200 волонтёров из района Б. Майлина, 50 - Карабалыкского района, 30 - Узынкольского района. Все они помогают укреплять участки, где есть угроза затопления домов", - проинформировал спикер.

Руководитель регионального фронт-офиса Западно-Казахстанской области Нурсултан Сарсенбаев отметил, что в Западно-Казахстанской области также привлечено около трёх тысяч волонтёров.

Волонтёры ЗКО принимают активное участие в эвакуации людей и распределении прибывающей из других регионов гуманитарной помощи.