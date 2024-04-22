Волонтеры Павлодарской области направляют гуманитарную помощь в соседние регионы

С 1 апреля в Павлодарской области открыт областной пункт сбора гуманитарной помощи, передаёт BaigeNews. Помощь была оказана спасателям Актогайского района, пострадавшим семьям.

"Мы распределили продукты питания, средства личной гигиены, также продукты для спасателей в общем объеме 3 тонн. 3 апреля мы открыли трёхдневный сбор для оказания помощи Акмолинской области. Когда стало известно о ситуации в г. Петропавловске, было принято решение отправить гуманитарную помощь параллельно и в СКО. В Акмолинской области мы оказали помощь именно г.Атбасару. 18 апреля мы повторно решили собрать помощь именно для СКО", - рассказал о работе волонтеров директор КГУ "Центр развития молодежных инициатив Павлодарской области" Ризат Рахимжанов на брифинге в СЦК.

Всего общий объем гуманитарной помощи для г. Петропавловска составил около 60 тонн. К сбору помощи также подключились местные предприниматели, депутаты маслихатов всех уровней, АНК, вузы, студенты колледжей, молодежные организации.