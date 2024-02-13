Волки нападают на людей в СКО: в полиции сделали заявление

В пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области информацию о нападении волков признали фейком, передаёт BaigeNews.kz.

Пользователи WhatsApp делятся информацией, что на территории Северо-Казахстанской области появилось большое количество волков.

"Обращений на канал "102" о нападении волков в дежурную часть ДП СКО не поступало", — говорится в сообщении ДП.

Информацию о распространении волков на территории Северо-Казахстанской области прокомментировал руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО Олег Беспалов.

"Согласно имеющимся в инспекции результатам учета диких животных, волк на территории Северо-Казахстанской области постоянно не обитает. Полагаем, это связано с интенсивным освоением территории области под посевные сельскохозяйственные угодья, что повлияло на кормовые условия обитания волка.

Следует отметить, что территория области является равнинной лесостепной зоной с лесистостью около 5%, что не вполне подходит по своим защитным и кормовым свойствам для обитания волка. При этом на территории Северо-Казахстанской области отмечаются единичные заходы волка из соседних областей — Акмолинской и Костанайской, а также из Российской Федерации. Однако из-за неудовлетворительных кормовых и защитных свойств угодий мигрирующий волк на территории области не остается".