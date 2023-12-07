Воинские части на юге Казахстана приведены в высшую степень боевой готовности. С чем это связано, пояснили в Минобороны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

ПО данным ведомства, так подразделения регионального командования "Юг" приступили к новому учебному периоду,

Главная цель тактико-строевых занятий - проверить и отработать систему оповещения войск, скорость и качество сбора личного состава, получение каждым военнослужащим закреплённого оружия, выдвижение военной техники.