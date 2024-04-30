Насаждали ненависть к светскому образу жизни: 8 религиозных экстремистов осудили в Астане
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Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении семи граждан Казахстана и одного иностранца по фактам организации и участия в деятельности религиозно-экстремистской организации, а также пропаганды терроризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Следствием установлено, что осужденные распространяли в окружении идеологию, насаждали ненависть к светскому образу жизни и конституционному строю. В ходе обысков по местам их проживания изъяты значительное количество религиозно-экстремистской литературы и иные вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
К слову, трое из осужденных лиц уже были ранее судимы за совершение аналогичных преступлений.
Военным судом Акмолинского гарнизона они приговорены к лишению свободы на сроки от 1 года до 8 лет.
2 апреля 2024 года приговор вступил в законную силу.
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