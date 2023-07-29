Военный переворот в Африке: Евросоюз приостановил финансовую поддержку Нигера

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Европейский союз прекратил финансовую поддержку Нигера, а Соединенные Штаты пригрозили сделать то же самое после того, как военные лидеры на этой неделе объявили, что они свергли демократически избранного президента Мохаммеда Базума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

По данным Всемирного банка, Нигер считается одной из беднейших стран мира. Раньше она получала около 2 миллиардов долларов официальной помощи в год.

Иностранные союзники Нигера пока отказываются признавать новое военное правительство во главе с генералом Абдурахаманом Тиани, который ранее возглавлял президентскую гвардию, а в пятницу офицеры провозгласили его главой государства.

О Базуме ничего не слышно с раннего четверга, когда он был заключен в президентском дворце, хотя Европейский союз, Франция и другие заявляют, что по-прежнему признают его законным президентом.

"В дополнение к немедленному прекращению бюджетной поддержки, все действия по сотрудничеству в области безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу", — говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Джозепа Борреля.

Нигер считался ключевым партнером Европейского союза в оказании помощи в сдерживании потока нелегальных мигрантов из стран Африки к югу от Сахары. ЕС также разместил небольшое количество военнослужащих в Нигере для военной учебной миссии.

Ранее ЕС выделил 503 миллиона евро (554 миллиона долларов) из своего бюджета на улучшение управления, образования и устойчивого роста в Нигере на 2021-2024 годы, сообщается на его веб-сайте.

У Соединённых Штатов также есть две военные базы в Нигере с примерно 1100 солдатами, а также они предоставляют стране сотни миллионов долларов в качестве помощи в области безопасности и развития.

Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны в ночь на 27 июля. Поводом для мятежа, как уточнялось, стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера позже заявило о солидарности с мятежниками.

Впоследствии лидера мятежного "Национального совета по защите отечества" объявили главой государства. Мятежники также приостановили действие конституции страны. Принимать новую власть в Нигере уже отказался Евросоюз.

"Очень значительная помощь, которую мы оказываем людям в Нигере, явно находится под угрозой", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Поддержка США зависит от продолжения демократического правления, сказал он.

Организация Объединенных Наций заявила, что переворот не повлиял на поставки гуманитарной помощи.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) проведет экстренный саммит в Нигерии в воскресенье, чтобы обсудить ситуацию.

После экстренного заседания в пятницу Совет мира и безопасности Африканского союза опубликовал заявление с требованием к военным вернуться в свои казармы и восстановить конституционный порядок в течение 15 дней. В нём не говорится, что произойдет после этого.