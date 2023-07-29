- Астана LRT: где будут расположены станции 22:45 206
- Военный переворот в Африке: Евросоюз приостановил финансовую поддержку Нигера 22:14 263
- Жителей ВКО и Жамбылской области подозревают в торговле синтетикой в Атырау 21:47 304
- Морённые озёра на горном хребте Тарбагатай осмотрели в области Абай 21:11 327
- 100 тысяч деревьев высадят столичные застройщики в этом году 20:36 352
- Анна Данилина стала чемпионкой турнира в Гамбурге 20:12 375
- Туристов из Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Кызылординской области 19:49 436
- Жару и неустойчивую погоду обещают казахстанцам в воскресенье 19:18 389
- Димаш Кудайберген воспользовался искусственным интеллектом 18:43 474
- Более 4500 младенцев за два года родились в казахстанских семьях с помощью ЭКО 18:11 414
- Казахстан завоевал первую медаль на летней Универсиаде-2023 17:35 457
- Денис Евсеев второй год подряд сыграет в финале "Кубка Президента" 17:16 367
- Лжеполицейский вымогал деньги у иностранца в Астане 16:42 395
- В поисках главного ублюдка: бой Порье и Гейджи в раскладах Olimpbet 16:00 415
- Вооружённого мужчину задержали в Актау 15:17 446
- Полицейская в халате возмутила пользователей соцсетей 14:33 913
- Более 18 тысяч новых рабочих мест планируют создать в сёлах Казахстана 13:46 430
- О ситуации с бензином в стране рассказали в Минэнерго 13:38 457
- Обеспечить студентов местами в общежитиях поручил премьер 13:24 501
- Руководителям финансовой пирамиды вынесли приговор в Астане 12:46 461
- Удобрения на 80 миллионов тенге украла преступная группа в Жамбылской области 12:13 490
- Двоих детей из уличного туалета достали пожарные в Алматинской области 12:03 542
- Легковушка протаранила минивэн в Костанайской области. Два человека погибли 11:43 463
- Мутная вода в Алматы: восстановлено водоснабжение в нескольких ЖК 11:27 452
- Фестиваль "Футбол жолы" пройдет в Шымкенте 30 июля 11:00 373
- Красная дорожка и сюрприз от министра: как прошёл первый день возрождённого "Азия Дауысы 2023" 10:49 661
- "Ювентус" оштрафовали на 20 миллионов евро и исключили из всех еврокубков 10:22 485
- Авиарейс из Туркестана в Астану задерживается более чем на 15 часов 09:55 488
- Почтальонка из Ташкента умерла в застрявшем лифте 09:29 1473
- Казахстанскому футбольному клубу грозит наказание от УЕФА 08:48 597
- Неблагоприятные метеоусловия в субботу будут в четырёх городах Казахстана 08:19 460
- Китайские инвесторы намерены выращивать хлопок в Туркестанской области 07:51 563
- Генсек ООН заявил, что в мире наступила "эпоха глобального кипения" 06:05 611
- Умерший в Костанае мужчина стал донором органов для жителей Алматы и Шымкента 05:48 952
- "Сахарные" мошенники активизировались в Казахстане 04:22 563
- Сельскому акиму в Павлодарской области грозит строгий выговор после истории с избиением знакомого 03:05 570
- Хоккеисту "Барыса" подняли зарплату в два раза - СМИ 02:34 835
- Стая саранчи появилась на полях одного из хозяйств в Костанайской области 01:44 648
- Владелица артефакта из ЗКО обратилась к президенту 00:28 2846
- В Казахстане женщина родила через три дня после трансплантации печени 28.07.2023 1013
- Прототип первого в Казахстане электрокара собрали в Шымкенте 28.07.2023 707
- Большая вода: двое детей остались отрезанными от суши в Алматинской области 28.07.2023 637
- Двухлетняя девочка выпила уксус в Шымкенте 28.07.2023 670
- Казахстан будет быстрее пропускать грузы из Китая через сухой порт 28.07.2023 642
- Займы на 932 млрд тенге выдали по программе "7-20-25" в Казахстане 28.07.2023 555
- Неестественно синий цвет приобрёл берег озера в Костанайской области 28.07.2023 604
- Лодки и бинокли есть - в ДЧС Мангистау ответили на обвинения одной из спасённых на Каспии девушек 28.07.2023 612
- Ещё 11,5 тысячи электромобилей могут ввезти казахстанцы без уплаты налогов 28.07.2023 667
- В Актобе открыли спортплощадку, построенную на изъятые у коррупционеров деньги 28.07.2023 593
- "Судей накажут" - эксперт о спорных моментах матча "Ордабасы" - "Легия" 28.07.2023 667
- Учёный разработал интеллектуальную систему распознавания казахского жестового языка 28.07.2023 645
- Задержан директор филиала госкорпорации "Правительство для граждан" 28.07.2023 676
- Кто из врачей лишился работы после заражения пациентов ВИЧ в Алматы 28.07.2023 680
- Тело пропавшего почтальона нашли в лифте новостройки в Ташкенте 28.07.2023 1466
- До конца года капитальный ремонт будет проведен в 100 жилых домах Алматы 28.07.2023 572
- Казахстанские школьницы установили связь с наноспутником 28.07.2023 724
- QR-коды ввели для проверки подлинности дипломов 28.07.2023 641
- Кто ближе к демократии Астана или Ташкент - мнения экспертов 28.07.2023 684
- 12 граждан Нигерии и два бразильца незаконно трудились в Казахстане 28.07.2023 632
- Жители окраины Жезказгана рискуют остаться без газа, воды и тепла этой зимой 28.07.2023 2992
- Названа причина заражения ВИЧ пациентов больницы в Алматы 28.07.2023 766
- Лесные пожары в Греции охватили склад с боеприпасами 28.07.2023 588
- Казахстанский пловец установил рекорд страны и пробился в полуфинал ЧМ-2023 28.07.2023 877
- Рустем Курманов освобождён от должности вице-министра сельского хозяйства РК 28.07.2023 597
- В США из-за забастовки актеров и сценаристов отложили вручение престижной премии 28.07.2023 556
- В ВКО могут проверить туроператоров, организующих экскурсии по сложным маршрутам 28.07.2023 567
- Ozon выходит на торги МФЦА 28.07.2023 553
- "Ворота в ад": крупнейшую в мире впадину в вечной мерзлоте сняли с беспилотника 28.07.2023 684
- Казахстанцам обещают дождливые выходные 28.07.2023 451
- Это стоит знать: Как в Казахстане продать и купить автомобиль онлайн 28.07.2023 751
- Бывший директор "31 канала" возглавил Госцентр поддержки национального кино 28.07.2023 698
- Алматинский акимат отсудил у автобусного парка 8 маршрутов из-за жалоб горожан 28.07.2023 666
- Троих подозреваемых в вымогательстве задержали в Аксу 28.07.2023 534
- Начислили стипендию по ошибке: надо ли вернуть студентам деньги, ответили в Ualikhanov University 28.07.2023 643
- В 4,5 раза планируют увеличить валовую добавленную стоимость в машиностроении Казахстана 28.07.2023 655
- Тысяча снимков в сутки: единственный в Астане детский травмпункт не справляется с нагрузкой 28.07.2023 858
- Во время выселения в доме супруги алматинского стрелка обнаружено огнестрельное оружие 28.07.2023 1005
- Япония запретила экспортировать в Россию авто с объёмом двигателя более 1,9 литра 28.07.2023 581
- В полиции Шымкента опровергли информацию о массовой драке фанатов "Ордабасы" и "Легии" 28.07.2023 642
- Количество рейсов между Казахстаном и Катаром увеличат 28.07.2023 608
- LOADING...
Военный переворот в Африке: Евросоюз приостановил финансовую поддержку Нигера
Европейский союз прекратил финансовую поддержку Нигера, а Соединенные Штаты пригрозили сделать то же самое после того, как военные лидеры на этой неделе объявили, что они свергли демократически избранного президента Мохаммеда Базума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.
По данным Всемирного банка, Нигер считается одной из беднейших стран мира. Раньше она получала около 2 миллиардов долларов официальной помощи в год.
Иностранные союзники Нигера пока отказываются признавать новое военное правительство во главе с генералом Абдурахаманом Тиани, который ранее возглавлял президентскую гвардию, а в пятницу офицеры провозгласили его главой государства.
О Базуме ничего не слышно с раннего четверга, когда он был заключен в президентском дворце, хотя Европейский союз, Франция и другие заявляют, что по-прежнему признают его законным президентом.
"В дополнение к немедленному прекращению бюджетной поддержки, все действия по сотрудничеству в области безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу", — говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Джозепа Борреля.
Нигер считался ключевым партнером Европейского союза в оказании помощи в сдерживании потока нелегальных мигрантов из стран Африки к югу от Сахары. ЕС также разместил небольшое количество военнослужащих в Нигере для военной учебной миссии.
Ранее ЕС выделил 503 миллиона евро (554 миллиона долларов) из своего бюджета на улучшение управления, образования и устойчивого роста в Нигере на 2021-2024 годы, сообщается на его веб-сайте.
У Соединённых Штатов также есть две военные базы в Нигере с примерно 1100 солдатами, а также они предоставляют стране сотни миллионов долларов в качестве помощи в области безопасности и развития.
Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны в ночь на 27 июля. Поводом для мятежа, как уточнялось, стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера позже заявило о солидарности с мятежниками.
Впоследствии лидера мятежного "Национального совета по защите отечества" объявили главой государства. Мятежники также приостановили действие конституции страны. Принимать новую власть в Нигере уже отказался Евросоюз.
"Очень значительная помощь, которую мы оказываем людям в Нигере, явно находится под угрозой", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Поддержка США зависит от продолжения демократического правления, сказал он.
Организация Объединенных Наций заявила, что переворот не повлиял на поставки гуманитарной помощи.
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) проведет экстренный саммит в Нигерии в воскресенье, чтобы обсудить ситуацию.
После экстренного заседания в пятницу Совет мира и безопасности Африканского союза опубликовал заявление с требованием к военным вернуться в свои казармы и восстановить конституционный порядок в течение 15 дней. В нём не говорится, что произойдет после этого.
-
Trend news
- Димаш Кудайберген воспользовался искусственным интеллектом 18:43 452
- Полицейская в халате возмутила пользователей соцсетей 14:33 896
- Руководителям финансовой пирамиды вынесли приговор в Астане 12:46 455
- Двоих детей из уличного туалета достали пожарные в Алматинской области 12:03 540
- Легковушка протаранила минивэн в Костанайской области. Два человека погибли 11:43 461
- Массовая драка произошла между фанатами "Ордабасы" и польской "Легии" в Шымкенте 28.07.2023 1113
- "Тобол" сенсационно победил в гостях швейцарский "Базель" 28.07.2023 632
- Казахстанский блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей девушке 27.07.2023 1022
- От 1960-х до современности: женщина собрала самую большую в мире коллекцию кукол Барби 27.07.2023 764
- Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в одном из районов Алматы 26.07.2023 1148
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 26.07.2023 1826
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 13405
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 943
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 2057
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 2218
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 1227
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1493
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 1930
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 4982
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 1450
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 1836
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 3015
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1549
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1551
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1340
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1676
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2406
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1343
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1707
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1773
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1705
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1516
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14679
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1357
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 3055
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1936
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2264
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2801
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2335
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 20854
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2364
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 2067
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 3056
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2388
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 7095
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2649
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 8272
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 2176
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2951
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2407
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2543
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29570
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4858
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2393
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7847
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3797
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2898
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3260
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3673
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2635
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2809
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3747
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6810
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 3102
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2746
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5931
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5878
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 4143
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4369
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2871
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4618
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 4169
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 3121
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2971
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 3051
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14573
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3707
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 3049
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3982
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 5132
-
- Более 18 тысяч новых рабочих мест планируют создать в сёлах Казахстана 13:46 425
- О ситуации с бензином в стране рассказали в Минэнерго 13:38 452
- Обеспечить студентов местами в общежитиях поручил премьер 13:24 495
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 1326
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1400
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1576
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1345
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1531
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1910
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 2049
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1986
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 2242
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2418
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 2119
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2453
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2639
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2723
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2760
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2736
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 3002
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2970
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 3049
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2671
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 3130
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3349
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2636
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2962
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 3175
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2858
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2842
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 3085
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2635
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3390
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2932
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 3013
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 4014
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3259
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 3145
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 3253
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2995
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2906
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2767
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 3072
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3576
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 3189
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 3150
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5444
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3303
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 4170
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 5054
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3558
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 4005
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 41044
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3310
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4604
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3899
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3707
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4670
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 4035
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 4126
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4489
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4624
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4906
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5584
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6659
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 5199
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4880
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4759
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4574
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5756
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6712
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5983
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 5120
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4456
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5488
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4378
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4803
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4848
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 5426
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 5336