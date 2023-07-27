  • 27 Июля, 09:59
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Военный переворот в Африке: В Нигере объявили о свержении президента
presidence.ne Сегодня, 08:53
268
Сегодня, 08:53
268
Фото: presidence.ne

Военный переворот в Африке: В Нигере объявили о свержении президента

Военные в Нигере объявили по национальному телевидению о свержении президента Мохамеда Базума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС. Также они заявили о приостановке действия конституции, всех государственных институтов и о закрытии границ страны на западе Африки.

По телевидению выступил генерал-полковник Амаду Абдурахман в окружении ещё девяти военнослужащих в форме.

"Мы, силы обороны и безопасности, решили положить конец тому режиму, что вы знаете. — сказал в телеобращении генерал. — Это последовало за продолжающимся ухудшением ситуации в сфере безопасности и неудовлетворительным управлением в экономической и социальной сфере".

По его словам, главы министерств продолжат выполнять свои повседневные обязанности.

"Всех внешних партнёров просят не вмешиваться, — продолжил генерал. — Морские и воздушные границы закрываются до тех пор, пока обстановка не стабилизируется".

Также новая военная хунта, называющая себя Национальным советом по защите родины, установила в стране комендантский час с 22:00 до 05:00 по местному времени.

 
 

Президенту Базуму, которого мятежники удерживали в его дворце, звонили госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и заверили в своей поддержке. 

Президент Базум, демократически избранный в 2021 году, считается близким союзником Франции. С момента обретения независимости от Франции в 1960 году в Нигере, - не имеющем выхода к морю западноафриканском государстве, - произошло четыре успешных переворота и несколько неудачных попыток свергнуть действующую власть.

Последний переворот в стране произошёл в феврале 2010 года и закончился свержением президента Мамаду Танджа.

В стране действуют группировки, связанные как с "Аль-Каидой", так и с "Исламским государством" (обе признаны террористическими и запрещены во многих странах мира).

В двух соседних странах - Мали и Буркина-Фасо - недавно произошли перевороты, начало которым в обоих случаях положили выступления джихадистов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:53
268
Поделитесь:
Наверх