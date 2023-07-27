Военный переворот в Африке: В Нигере объявили о свержении президента

Военные в Нигере объявили по национальному телевидению о свержении президента Мохамеда Базума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС. Также они заявили о приостановке действия конституции, всех государственных институтов и о закрытии границ страны на западе Африки.

По телевидению выступил генерал-полковник Амаду Абдурахман в окружении ещё девяти военнослужащих в форме.