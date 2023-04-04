Военные учения "Бекет" пройдут в Жетысуской области

В Казахстане в рамках выполнения поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации, в стране пройдет учение "Батыл Тойтарыс – 2023", передаёт BaigeNews.kz.

"5 апреля в области Жетісу на учебном полигоне "Коктал" состоится активная фаза межведомственного учения "Бекет" и тактического учения с подразделениями Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил РК, проводимых в рамках первого этапа стратегического командно-штабного учения "Батыл Тойтарыс"", - говорится в сообщении.

В ходе учений Десантно-штурмовые войска ВС РК во взаимодействии с подразделениями Пограничной службы КНБ, МЧС и Национальной гвардии отработают вопросы ведения боевых действий в горных условиях и в населенном пункте, а также десантирования различными способами.

Будут апробированы новые подходы в организации применения разноведомственных группировок с учётом опыта современных военных конфликтов.

В учении принимают участие свыше 2500 военнослужащих и около 900 единиц вооружения и военной техники, включая армейскую, военно-транспортную, фронтовую авиацию и БПЛА.