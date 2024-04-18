Военнослужащие помогают отслеживать паводковую обстановку в СКО в режиме реального времени

Военнослужащие Вооруженных сил, прибывшие в Северо-Казахстанскую область на противопаводковые работы, совместно с Петропавловским заводом тяжёлого машиностроения оборудовали подвижный пункт управления. Его задача - отслеживание обстановки в режиме реального времени, передаёт BaigeNews.kz.

Пункт позволяет осуществлять круглосуточный облёт и мониторинг изменений паводковой ситуации.

Задействованы разведывательный БПЛА, способный с периодичностью 2,5 часа выдавать информацию на карте местности в 2D формате, а также дрон со встроенной тепловизионной камерой.