  • 18 Апреля, 21:04
  • BAIGENEWS

Военнослужащие помогают отслеживать паводковую обстановку в СКО в режиме реального времени

Сегодня, 19:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минобороны РК Сегодня, 19:48
Сегодня, 19:48
149
Фото: Минобороны РК

Военнослужащие Вооруженных сил, прибывшие в Северо-Казахстанскую область на противопаводковые работы, совместно с Петропавловским заводом тяжёлого машиностроения оборудовали подвижный пункт управления. Его задача - отслеживание обстановки в режиме реального времени, передаёт BaigeNews.kz.

Пункт позволяет осуществлять круглосуточный облёт и мониторинг изменений паводковой ситуации. 

Задействованы разведывательный БПЛА, способный с периодичностью 2,5 часа выдавать информацию на карте местности в 2D формате, а также дрон со встроенной тепловизионной камерой.

Самое читаемое

Наверх