Военнослужащие помогают отслеживать паводковую обстановку в СКО в режиме реального времени
Сегодня, 19:48
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Сегодня, 19:48Сегодня, 19:48
149Фото: Минобороны РК
Военнослужащие Вооруженных сил, прибывшие в Северо-Казахстанскую область на противопаводковые работы, совместно с Петропавловским заводом тяжёлого машиностроения оборудовали подвижный пункт управления. Его задача - отслеживание обстановки в режиме реального времени, передаёт BaigeNews.kz.
Пункт позволяет осуществлять круглосуточный облёт и мониторинг изменений паводковой ситуации.
Задействованы разведывательный БПЛА, способный с периодичностью 2,5 часа выдавать информацию на карте местности в 2D формате, а также дрон со встроенной тепловизионной камерой.
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