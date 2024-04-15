Военнослужащие обеспечили электроэнергией соцобъекты в Акмолинской области
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Личный состав войсковой части 68665 и главного управления Сил воздушной обороны помог сельчанам в Акмолинской области, столкнувшимся с серьёзными проблемами из-за наводнения, передаёт BaigeNews.kz.
Одной из главных задач стало обеспечение населённых пунктов электроэнергией. С помощью дизельных и бензиновых генераторов в обесточенные посёлки подан свет.
"Для оказания помощи местным жителям мы мобилизовали все ресурсы. Свою задачу мы видим в обеспечении базовых условий жизни для пострадавших", – отметил командир роты материально-технического обеспечения главного управления Сил воздушной обороны Нурболат Исаев.
Военные наладили электроснабжение жилых помещений, медицинских, социальных и образовательных учреждений села Заречный, Есильского района, населённых пунктов Далабай, Тасоткель и Тассуат Жаркаинского района.
Военнослужащие также направили в посёлки гуманитарную помощь.
Главное управление Сил воздушной обороны развернуло в селе Заречное полевую кухню и организовано горячее питание для пострадавших от паводка людей.
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