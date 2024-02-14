Военнослужащие Нацгвардии осуждены за хищение ГСМ на 450 млн тенге

В военном суде Акмолинского гарнизона оглашен приговор по уголовному делу в отношении пятерых военнослужащих Национальной гвардии, обвиняемых в хищении ГСМ, в особо крупном размере и в халатном отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на военный суд.

"В период с 2019 по 2022 годы, военнослужащие Д., У., С. и Е., используя свое служебное положение, по предварительному сговору, в группе лиц, в целях личного обогащения, неоднократно совершали хищение горюче-смазочных материалов воинской части на сумму более 448 млн тенге. Похищенное топливо реализовывали частным лицам", - говорится в сообщении.

По информации военного суда, подсудимый А. проявил халатность в службе повлекшее тяжкие последствия, то есть из-за отсутствия контроля за деятельностью всей службы ГСМ воинской части повлекло причинение материального ущерба государству.

"Приговором суда Д.,У.,С.,Е., признаны виновными в хищении чужого имущества в особо крупном размере (ст.189 ч.4 п.2 УК) и осуждены к лишению свободы на срок от 9 до 10 лет. Подсудимый А., признан виновным в халатном отношение к службе повлекшее тяжкие последствия (ст. 453 ч.2 УК) и осужден 2 годам 6 месяцам лишения свободы", - сообщили в суде.

С осужденных в солидарном порядке взыскан причиненный материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.