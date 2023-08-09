Военнослужащие Казахстана и Узбекистана проводят совместные учения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны Казахстана.

Учения проводятся на территории обеих государств со 2 по 12 августа.

В ведомстве отметили, что первый этап учения "Канжар-2023" состоялся на базе Исследовательского полевого учебного центра моделирования и симуляции вооруженных сил Узбекистана в городе Чирчик Ташкентской области. В нем приняли участие 18 казахстанских военнослужащих.

"Во время визита они ознакомились с учебно-материальной базой Исследовательского полевого учебного центра моделирования и симуляции, а также Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища", - говорится в сообщении.

После отработки боевых задач в киберпространстве на учебном полигоне "Оймаша" Мангистауской области стартовал второй этап учения "Канжар-2023", который завершится 12 августа.