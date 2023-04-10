Военнослужащего осудили за убийство сослуживца в Казахстане

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В военном суде Алматинского гарнизона рассмотрели уголовное дело в отношении военнослужащего А., ударившего сослуживца так, что тот потерял сознание и умер, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2022 году по месту прохождения службы между подсудимым военнослужащим А. и его сослуживцем рядовым К. произошёл конфликт. А. нанёс несколько ударов кулаком по животу и груди потерпевшего К., причинив серьёзные телесные повреждения. В результате преступных действий подсудимого А. потерпевший К. потерял сознание и был доставлен в военный госпиталь гарнизона, где скончался не приходя в сознание", - сообщили в Военном суде РК.

Подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного частью 4 статьи 440 УК РК - "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности"). Военнослужащего лишили свободы на девять лет с взысканием морального вреда в пользу потерпевшей стороны в размере 6 000 0000 тенге.