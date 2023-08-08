Военное сотрудничество обсудили генсек ОДКБ Тасмагамбетов и замминистра обороны РФ
Сегодня, 14:01
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Сегодня, 14:01Сегодня, 14:01
40Фото: ОДКБ
Состоялась встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с заместителем министра обороны России Александром Фоминым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организацию договора о коллективной безопасности.
Во время встречи Тасмагамбетов и Фомин обсудили военное сотрудничество.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам военного сотрудничества в рамках организации.
Важное внимание было также уделено проблематике совершенствования нормативной правовой базы ОДКБ.
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