Военное сотрудничество обсудили генсек ОДКБ Тасмагамбетов и замминистра обороны РФ

Состоялась встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с заместителем министра обороны России Александром Фоминым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организацию договора о коллективной безопасности.

Во время встречи Тасмагамбетов и Фомин обсудили военное сотрудничество.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам военного сотрудничества в рамках организации.

Важное внимание было также уделено проблематике совершенствования нормативной правовой базы ОДКБ.