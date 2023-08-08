  • 8 Августа, 14:16
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Военное сотрудничество обсудили генсек ОДКБ Тасмагамбетов и замминистра обороны РФ

Сегодня, 14:01
АВТОР
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ОДКБ Сегодня, 14:01
Сегодня, 14:01
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Фото: ОДКБ

Состоялась встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с заместителем министра обороны России Александром Фоминым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организацию договора о коллективной безопасности. 

Во время встречи Тасмагамбетов и Фомин обсудили военное сотрудничество. 

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам военного сотрудничества в рамках организации.

Важное внимание было также уделено проблематике совершенствования нормативной правовой базы ОДКБ.

 

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