Воду из озера спустят в Казахстане для поиска пропавшей трёхлетней девочки
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В Алматинской области уже 10 дней ищут пропавшую трёхлетнюю девочку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Сообщалось, что 17 марта вблизи села Куш у озера Безымянное девочка 2021 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, днём вышла из дома и не вернулась.
Тщательное обследование местности не дало никаких результатов. Теперь в ауле Куш собираются на несколько метров спустить воду из озера, которое находится рядом с домом пропавшей девочки. Но займет это ещё неделю. К поискам уже подключились опытные водолазы.
Ищут Айю-Софию с воздуха на вертолёте, подключили беспилотники. В розыске задействованы 25 собак и 10 конных групп.
"Девочка по сей день не нашлась. Воинское формирование МЧС Енбекшиказахского района продолжает вести поиск девочки в том же составе – в количестве около 300 человек. Поисковая работа будет продолжаться, пока девочка не найдётся", – сказала аким Балтабайского сельского округа Сауле Алипова.
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