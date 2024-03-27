Воду из озера спустят в Казахстане для поиска пропавшей трёхлетней девочки

В Алматинской области уже 10 дней ищут пропавшую трёхлетнюю девочку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сообщалось, что 17 марта вблизи села Куш у озера Безымянное девочка 2021 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, днём вышла из дома и не вернулась.

Тщательное обследование местности не дало никаких результатов. Теперь в ауле Куш собираются на несколько метров спустить воду из озера, которое находится рядом с домом пропавшей девочки. Но займет это ещё неделю. К поискам уже подключились опытные водолазы.

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"Девочка по сей день не нашлась. Воинское формирование МЧС Енбекшиказахского района продолжает вести поиск девочки в том же составе – в количестве около 300 человек. Поисковая работа будет продолжаться, пока девочка не найдётся", – сказала аким Балтабайского сельского округа Сауле Алипова.