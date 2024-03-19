Трёхлетнюю девочку вторые сутки ищут в Алматинской области

Спасатели, кинологи, полицейские, военнослужащие и волонтёры ищут пропавшую в Алматинской области трёхлетнюю девочку, передаёт BaigeNews.kz.

"17 марта в 21:44 в ДЧС поступило сообщение о том, что вблизи села Куш у озера Безымянное потерялась девочка 2021 года рождения, которая в 16:30 часов, оставшись без присмотра взрослых, вышла из дома и не вернулась", - сообщили в МЧС РК.

Поиск начали вести 11 спасателей и кинологический расчёт республиканского оперативного спасательного отряда, 20 сотрудников и восемь единиц техники ДЧС Алматинской области и пять спасателей ОСО из Конаева, в том числе четыре беспилотных летательных аппарата с тепловизором, 150 полицейских, 20 сотрудников Енбекшиказахского охотничьего хозяйства, 40 местных жителей.

18 марта на место происшествия прибыл личный состав воинской части №6654 из села Каракемер (50 сотрудников и 14 кинологических расчётов, три единицы техники и БПЛА). К работам подключились волонтёры "Лидер-KZ" - 15 человек на трёх машинах.

Спасатели погружаются в водоём, ведутся наземные поиски на местности и по береговой линии, осматриваются все возможные места нахождения ребенка.

Для обеспечения бесперебойной связи на месте поисковых работ развёрнута командно-штабная машина ДЧС Алматинской области.