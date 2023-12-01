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Водоёмы планируют чистить по японской технологии в Казахстане

Сегодня, 10:02
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Michael Runkel / Robert Harding RF / AFP / East News Сегодня, 10:02
Сегодня, 10:02
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Фото: Michael Runkel / Robert Harding RF / AFP / East News

Казахстан планирует перенять опыт Японии в технологиях очистки водоёмов и привлечь японских учёных-океанологов к работе с научно-исследовательским институтом Каспийского моря, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов обсудил при личной встрече с послом Японии Джуном Ямадой потенциальное сотрудничество в развитии отечественной водной отрасли.

По словам посла, Япония заинтересована в долгосрочном и полномасштабном сотрудничестве с Казахстаном, а японские компании, работающие в сфере водных технологий, хотят реализовывать проекты в нашей стране, в частности - в области повторного использования воды.

Он выразил готовность посодействовать в налаживании контактов между министерством и японскими бизнесменами.

Нуржан Нуржигитов заявил, что министерство заинтересовано в японском опыте автоматизации и цифровизации водной отрасли, а Казахстану нужны технологии очистки водоёмов. Министр привёл в пример успешную очистку крупнейшего в Японии озеро Бива. 

Также министр предложил привлечь японских учёных-океанологов к работе с Научно-исследовательским институтом Каспийского моря, а экспертов и учёных из Японии пригласить, чтобы казахстанские специалисты могли с их помощью повысить квалификацию.

"Международное сотрудничество – одно из основных направлений работы нашего министерства. Во-первых, потому что Казахстан зависит от трансграничных рек. Однако мы стараемся налаживать связи не только с соседями, но и с другими странами. Перенимать их опыт, реализовывать совместные проекты, внедрять современные технологии. Надеемся, наше сотрудничество с Японией будет крепким и продуктивным", – сказал Нуржан Нуржигитов.

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