Водоёмы планируют чистить по японской технологии в Казахстане

Казахстан планирует перенять опыт Японии в технологиях очистки водоёмов и привлечь японских учёных-океанологов к работе с научно-исследовательским институтом Каспийского моря, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов обсудил при личной встрече с послом Японии Джуном Ямадой потенциальное сотрудничество в развитии отечественной водной отрасли.

По словам посла, Япония заинтересована в долгосрочном и полномасштабном сотрудничестве с Казахстаном, а японские компании, работающие в сфере водных технологий, хотят реализовывать проекты в нашей стране, в частности - в области повторного использования воды.

Он выразил готовность посодействовать в налаживании контактов между министерством и японскими бизнесменами.

Нуржан Нуржигитов заявил, что министерство заинтересовано в японском опыте автоматизации и цифровизации водной отрасли, а Казахстану нужны технологии очистки водоёмов. Министр привёл в пример успешную очистку крупнейшего в Японии озеро Бива.

Также министр предложил привлечь японских учёных-океанологов к работе с Научно-исследовательским институтом Каспийского моря, а экспертов и учёных из Японии пригласить, чтобы казахстанские специалисты могли с их помощью повысить квалификацию.