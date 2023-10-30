Водоснабжение по всем районам Астаны восстановлено - акимат
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Вчера в Астане помимо отключения электричества, были перебои и с водоснабжением. Это связано с тем, что все насосно-фильтровальные станции отключаются при ограничении подачи электроэнергии. Об этом сообщил первый заместитель акима города Астана Нурлан Нуркенов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В течение прошедшей ночи все вопросы были отрегулированы. Водоснабжение в полном объёме во всех районах города восстановлено. Районные акиматы и соответствующая служба "Астана Су арнасы" на постоянной связи с председателями ОСИ и жителями. Фактов отключения воды после устранения не наблюдается", - заверил первый заместитель акима Астаны.
Тоже самое он сказал относительно теплоснабжения города.
"Никаких внештатных ситуаций на тепловых сетях и источниках не наблюдается. Все коммунальные службы города работают в штатном режиме", - резюмировал Нуркенов.
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