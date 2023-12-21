Водосберегающие технологии внедряются черепашьими шагами - депутат

Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Едиль Жанбыршин выступил по поводу эффективности управления водными ресурсами в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz

По оценкам экспертов, Казахстан расходует 25 миллиардов кубометров природных водных ресурсов в год. Из них 21 миллиард идёт на потребление, остальные теряются в полях. Расход воды за последние годы вырос на 48 процентов.

"К 2040 году дефицит воды в Казахстане может достигнуть 15 миллиардов кубометров", - сказал глава государства. На сегодня дефицит уже составляет 60 процентов от получаемых в стране запасов. Если эта цифра продолжит расти, через 17 лет многие регионы останутся вовсе без воды, заявил учёный-эколог.

Он остановился на некоторых системных проблемах в сфере водных ресурсов.

"Первое. Вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой не может до конца решиться уже 20 лет. Мы замораживаем различные программы. Так, на программы "Ауыз Су" на 2002-2010 годы, "Ақ Бұлақ" 2011-2020 годы, "Развитие регионов" и "Нұрлы Жол" на 2020-2025 годы напрямую из бюджета выделено 1,5 триллиона тенге. Однако до сих пор 51 процент сельских жителей не имеют доступа к чистой питьевой воде, а 36 процентов сельских жителей не имеют централизованных систем водоснабжения. В 21 веке, в зимнее время люди носят воду на ручных тележках, в бидонах", - отметил Жанбыршин.

Второе. Основным потребителем водных ресурсов является сельское хозяйство. Потери воды в агропромышленных комплексах достигают 40 процентов.

"За 30 лет ирригационные каналы полностью изношены, оставаясь бесхозными и без своевременного ремонта. Следующая проблема – очень низкий уровень использования водосберегающих технологий в этой области. У нас почти не применяются методы капельного орошения. Только на 14 процентах освоенных земель используются водосберегающие технологии. Например, Израиль, который не имеет плодородных земель, развивая сельское хозяйство на камнях и песке, использует всего шесть кубометров воды на гектар благодаря экономному расходованию воды. Мы тратим на такую площадь вдвое больше воды", - сказал депутат.

Третье. В ближайшие пять лет Казахстан планирует удвоить валовой внутренний продукт. Для этого необходимо развивать производство. А одним из основных ресурсов производства является вода. Сейчас, если предприятия потребляют 28 процентов водных ресурсов, то в ближайшие пять лет эта цифра вырастет как минимум в 1,5-2 раза.

Поэтому вопрос повторного использования воды на производстве следует закрепить законом в обязательном порядке, считает спикер. Ведь сегодня только 30 процентов промышленных предприятий в стране повторно используют воду.

"Четвертое. Наши степи весной превращаются в озёра, а летом – в пустыню. Эта проблема, хотя и повторяется каждый год, до сих пор не решена. Наши ресурсы в буквальном смысле уходят в песок. Паводковые, снеговые, дождевые воды – это тоже дар природы. Мы должны принимать всё это за наши внутренние запасы воды. В большинстве регионов Китая, Аргентины, Бразилии, арабского мира и Ближнего Востока каждая капля осадков используется как для питья, так и для производства. Например, немецкий аэропорт Франкфурта экономит один миллион кубов воды в год благодаря системе использования дождевой воды. Мы даже не используем талую воду в нашей столице. Кроме того, канализация, сточные воды также на 100 процентов перерабатываются и используются многими странами мира, такими, как Сингапур. А у нас всего 2,5 процента повторного использования воды", - посетовал Жанбыршин.

Пятое. Одним из видов водных ресурсов Казахстана являются грунтовые воды. По имеющимся данным, запасы пресной воды в стране составляют 43 миллиарда кубометров. Но эта информация не актуализировалась со времен Советского Союза. Поэтому для государства очень важно пересмотреть и оценить конкретные запасы грунтовых вод.

Кроме того, депутат напомнил, что в регионах происходит деградация грунтовых вод и их неэкономичное использование.

"Запасы грунтовых вод наравне с нефтью, газом, ураном необходимо считать стратегическими запасами страны. Их охрана и экономия – важнейшая задача! Управление грунтовыми водами также имеет недостатки. Для системной реализации управления этими важными ресурсами было бы разумно передать полномочия по управлению грунтовыми водами только что созданному Министерству водных ресурсов", - выразил мнение депутат.

Ещё одна серьезная, по его мнению, проблема - обмеление Каспийского моря. Местами береговая линия отступила уже на три-четыре километра.

"Место впадения Урала в море стало 30-40 сантиметров. Каким будет завтра состояние наших морских портов? Нам необходимо совместно с соседними государствами провести комплексное исследование и определить конкретные причины ухода воды. Само собой разумеется, что потеря Каспия будет ударом по социально-экономическому положению страны, если он повторит судьбу Аральского моря, это приведёт к экологической катастрофе планетарного масштаба.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил построить 20 новых плотин и модернизировать 3,5 тысычи километров каналов для решения проблемы дефицита воды. Но, судя по слабым действиям сегодняшнего правительства, в ближайшее время проблема нехватки воды в Казахстане не будет решена полностью.

Правительство должно взяться за превращение идеологии водосбережения в национальную идею, как выразился президент. Для этого важно использовать весь наш потенциал. Водосберегающие технологии внедряются очень медленно, черепашьими шагами. Необходимо всесторонне, систематически заниматься кадровыми вопросами, вопросами снабжения питьевой водой, водосбережения, трансграничной водной дипломатии, справедливых тарифов на воду, повторного использования воды, общегородской цифровизации, правильного использования грунтовых вод. У меня на руках десятки конкретных предложений для вас. Если вы реализуете хотя бы их, очевидно, что некоторые проблемы с водой будут решены. Как говорил наш мудрый народ: "Судың да, сұрауы бар!" - "И за воду есть спрос!" - заключил депутат.