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  • Водителя с наклейкой "Z" привлекли к ответственности в Атбасаре
total.kz Сегодня, 16:28
958
Фото: total.kz

Водителя с наклейкой "Z" привлекли к ответственности в Атбасаре

В полицию поступила информация об автомобиле с размещенной на двери буквой "Z", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Policia.kz. Машина была припаркована возле одного из детских развлекательных центров в Атбасаре 7 октября. 

"Сотрудниками Атбасарского районного отдела полиции установлена личность владельца автомобиля УАЗ 469. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 590 части 10 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств). Нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП. С 60-летним жителем Атбасара проведена профилактическая беседа. Наклейка с транспортного средства удалена", - сообщили в полиции. 

К слову, это второе подобное нарушение данного гражданина, отметили в ведомстве. Ранее мужчина был привлечен к ответственности по статье 590 части 5 КоАП РК. Кроме того, в отношении мужчины составлен протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

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#полиция #административная ответственность #символика
Журналист
Сегодня, 16:28
958
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