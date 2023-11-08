Водителя с 81 неоплаченным штрафом задержали в Алматы

Автомобилист за недолгий период 81 раз нарушил правила дорожного движения в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что владелец Toyota, зарегистрированной в Грузии, 81 раз нарушил правила дорожного движения в Алматы. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 29 тысяч 615 тенге.

"Указанные нарушения были зафиксированы видеосистемами города. Чаще всего горе-водитель нарушал скоростной режим. Вычислить и задержать его удалось с помощью автоматизированной системы “Қорғау – Опасный водитель”, – рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.

Отмечается, что автомобиль водворён на специализированную штрафную стоянку.