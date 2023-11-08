Водителя с 81 неоплаченным штрафом задержали в Алматы
Сегодня, 09:13
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Сегодня, 09:13Сегодня, 09:13
209Фото: Polisia.kz
Автомобилист за недолгий период 81 раз нарушил правила дорожного движения в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что владелец Toyota, зарегистрированной в Грузии, 81 раз нарушил правила дорожного движения в Алматы. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 29 тысяч 615 тенге.
"Указанные нарушения были зафиксированы видеосистемами города. Чаще всего горе-водитель нарушал скоростной режим. Вычислить и задержать его удалось с помощью автоматизированной системы “Қорғау – Опасный водитель”, – рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.
Отмечается, что автомобиль водворён на специализированную штрафную стоянку.
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