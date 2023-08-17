Водителя осудили за гибель в ДТП учителей из Уральска

В Актюбинской области суд вынес приговор водителю по делу о ДТП, в котором погибли учителя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Трагедия произошла 1 июня на 594-м километре трассы Самара — Шымкент в Кобдинском районе Актюбинской области. Учителя школ Уральска ехали на экзамен в университете имени Жубанова, они получали второе высшее образование. Первого июня в два часа у них был назначен экзамен, а девятого июня — второй. После они собирались получить дипломы. Но до Актобе учителя не доехали.

Такси Lada Largus, за рулём которого находился 27-летний водитель, допустил столкновение с грузовой DAF. Три женщины скончались на месте, четверых пострадавших доставили в районную больницу Кобды. Через полчаса скончалась ещё один учитель, травмы оказались очень тяжёлыми. Позже водителя и двух учителей доставили в больницу скорой медицинской помощи Актобе.

Суд проходил в Кобдинском районном суде. Водитель обвинялся в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть более двух лиц. В суде он просил прощения у родственников погибших, не скрывал слёз. Говорил, что сожалеет о случившемся. И признался, что ехал со скоростью 110-120 километров в час. До суда в счёт возмещения морального вреда трём потерпевшим он выплатил денежную компенсацию и заключил медиативное соглашение.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав на семь лет. Суд учёл чистосердечное раскаяние, отсутствие судимости, мнение некоторых потерпевших, наличие у подсудимого четырёх малолетних детей. Водителя приговорили к пяти годам колонии-поселения с лишением права управления транспортом на семь лет. Приговор суда не вступил в законную силу.