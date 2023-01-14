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скриншот с видео Вчера, 16:41
389
Вчера, 16:41
389
Фото: скриншот с видео

Водителя арестовали за неповиновение карагандинским полицейским

Сотрудники отдела полиции города Балхаш в Карагандинской области задержали 31-летнего водителя из столицы за неповиновение и препятствие работе полиции, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские уточнили, что это произошло на закрытой для автотранспорта из-за непогоды трассе Алматы – Екатеринбург. 

"В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 667 части 1 КоАП РК. Материал был направлен на рассмотрение в суд по месту его жительства. 13 января специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астана мужчина подвергнут аресту", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее из-за непогоды Около 800 авто застряло на закрытой трассе между столицей и Павлодарской областью. Полицейским пришлось сопровождать машины.

 

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#полиция #арест
BaigeNews.kz
Вчера, 16:41
389
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