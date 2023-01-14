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  • Около 800 авто застряло в непогоду между столицей и Павлодарской областью
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 13:41
248
Сегодня, 13:41
248
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Около 800 авто застряло в непогоду между столицей и Павлодарской областью

До Астаны и границы с Павлодарской областью полицейским пришлось сопровождать около 800 автомобилей, оставшихся в непогоду на трассе,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Тelegram-канал МВД РК.

В ведомстве уточнили, что во избежание ДТП из-за разбушевавшейся метели, 12 января была закрыта республиканская трасса Астана — Ерейментау — Шидерты. Были выствлены блокпосты, обозначены пункты обогрева в близлежащих населенных пунктах, введены дополнительные экипажи. 

"Из-за закрытия трассы и снежных перемётов образовалось скопление автотранспорта. 13 января руководство департамента полиции приняло решение обеспечить сопровождение автоколонн экипажами роты патрульной полиции по одной полосе. В течение дня экипажи полиции сопроводили порядка 300 единиц транспортных средств из столицы до границы Павлодарской области, еще 500 автомашин было сопровождено в обратном направлении, от Павлодарской области до столицы", —  рассказали полицейские.

 

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#МВД #полиция #закрытие трасс
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:41
248
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