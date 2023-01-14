Около 800 авто застряло в непогоду между столицей и Павлодарской областью

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

До Астаны и границы с Павлодарской областью полицейским пришлось сопровождать около 800 автомобилей, оставшихся в непогоду на трассе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Тelegram-канал МВД РК.

В ведомстве уточнили, что во избежание ДТП из-за разбушевавшейся метели, 12 января была закрыта республиканская трасса Астана — Ерейментау — Шидерты. Были выствлены блокпосты, обозначены пункты обогрева в близлежащих населенных пунктах, введены дополнительные экипажи.